Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes : acquisition complète de NuoDB Cercle Finance • 25/11/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce l'acquisition de la totalité du capital de la société NuoDB, dont il détenait déjà une participation de 16%, ce qui va lui permettre de poursuivre le déploiement de sa stratégie dans la science des données et le cloud. Basée à Cambridge (Massachusetts), NuoDB édite une base de données SQL distribuée déployée en mode natif sur le cloud s'appuyant sur les avantages compétitifs du cloud et conçue pour les applications critiques. Dassault Systèmes et NuoDB prévoient de finaliser la transaction -dont les termes financiers ne sont pas précisés- en décembre. En 2019, NuoDB a réalisé un chiffre d'affaires d'environ six millions de dollars.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -2.47%