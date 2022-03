Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: accord de licence avec Shiseido information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce que Shiseido, fabricant de produits de beauté présent dans 120 pays, a signé un accord de licence pluriannuel portant sur la mise en oeuvre de ses solutions de gestion des opérations de fabrication dans ses principaux sites à travers le monde.



'Shiseido va utiliser l'Industry Solution Experience 'Perfect Production' de Dassault Systèmes pour rationaliser la gestion des activités de fabrication de ses principaux sites de production', précise l'éditeur de progiciels.



'Ce déploiement accompagnera la stratégie d'accélération de la transformation numérique de Shiseido dans le but de stimuler la productivité des usines du groupe et de contribuer à la réduction des coûts dans le contexte de la pandémie de Covid-19', poursuit-il.





