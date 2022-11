Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: accord avec Samsung Heavy Industries information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 11:12









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé mardi la signature d'un protocole d'accord avec Samsung Heavy Industries, qu'il va aider à déployer un chantier naval 'intelligent' à partir de ses outils numériques.



Le spécialiste de la virtualisation explique que ce projet vise à optimiser la planification et l'exécution des opérations du groupe d'ingénierie sud-coréen, tout en rationalisation et en automatisant les flux d'informations nécessaires à ses activités de construction, avec l'objectif d'accélérer la production et l'assemblage.



L'idée est de permettre à Samsung Heavy Industries de mieux faire face à l'explosion de la demande pour les navires de transport de gaz naturel liquéfié (GNL), en améliorant ses capacités de traitement et en raccourcissant les délais de livraison, ajoute-t-il dans un communiqué.





