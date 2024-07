Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systemes: -5% sous 33,5E information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 11:43









(CercleFinance.com) - La descente se poursuit inexorablement pour Dassault Systemes qui s'enfonce encore de -5% sous 33,5E, pulvérisant le support des 34,5E des 21 juin puis de 1, 2 et 3 juillet... puis 20 octobre 2023.

L'ultime zone de soutien moyen terme se situe vers 33,3/33,5E, c'est à dire le support majeur du 27 janvier 2023 puis 27/12/2022... ou 22 juin 2022.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 33,85 EUR Euronext Paris -4,70%