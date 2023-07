Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes: -5%, franche cassure des 39E information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - C'est un peu le scénario inattendu pour cette vedette du CAC40 : Dassault Systemes ouvre un gros 'gap' de rupture sous 40E -5%, enchaîne sur une franche cassure des 39E (plancher des 27 juin puis 6 et 7 juillet).

Le titre comble le 'gap' des 37,98E du 19 mai et semble bien parti pour tester le support oblique moyen terme qui gravite vers 36,2E... et peut-être retracer le support des 34,9E du 26 avril.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -3.57%