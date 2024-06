Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systemes : -3% et incursion sous les 34E... danger information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 11:04









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes s'enfonce de -3%, sous les 35E, referme le 'gap' des 34,98E du 24/10/2023 et effectue une incursion sous les 34E, le plancher majeur moyen terme du 23/10/2023.

Le titre se dirige vers le retracement du plancher long terme des 33E du 17/11/2022





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 35.06 EUR Euronext Paris -2.23%