Dassault Systemes: -2% rechute vers 33,75E

(CercleFinance.com) - Dassault Systemes rechute sur 33,75E, validant de nouveau la cassure du support des 34,5E des 21 juin puis de 1, 2 et 3 juillet... puis 20 octobre 2023.

L'ultime zone de soutien moyen terme se situe vers 33,3/33,5E, c'est à dire le support majeur du 27 janvier 2023 puis 27/12/2022... ou 22 juin 2022.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 34,01 EUR Euronext Paris -1,71%