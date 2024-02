Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systemes: -2,5%, rechute en direction des 42E ? information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 15:26









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes ricoche à 3 reprises sous les 44,25E et rechute de -2,5% vers 42,9E.

Le titre semble bien parti pour retracer les 42E (plancher du 5 janvier, ex-zénith de tout début juin 2023): si un 'W' haussier ne se met pas en place, le titre risque de décrocher en direction du 'gap' des 38.22E du 27/10/2023.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -1.83%