Dassault Système : distingué dans les indices DJSI

(CercleFinance.com) - Dassault Système a annoncé aujourd'hui que le groupe figurait pour la première fois dans le Dow Jones Sustainability Indices, se classant au cinquième rang dans le secteur des logiciels. Les indices DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) distinguent les entreprises les plus performantes en matière de développement durable. 'Notre ambition stratégique est de devenir le partenaire de confiance et de premier plan pour réinventer une économie durable. En offrant une approche multi-échelle, multi-disciplinaire, holistique et inclusive de l'innovation, les plateformes virtuelles sont une source d'inspiration pour de nouvelles offres durables ' a déclaré Florence Verzelen, Executive Vice President, Industry, Marketing & Sustainability, Dassault Systèmes. ' L'initiative Science Based Targets a approuvé nos objectifs ambitieux en matière d'émissions de gaz à effet de serre, réduisant ainsi notre empreinte'.

