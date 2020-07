Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Système : confirme ses perspectives financières 2020 Cercle Finance • 23/07/2020 à 09:19









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS progresse de 14% à 2 203,3 ME. En normes non-IFRS, le chiffre d'affaires augmente également de 14%, avec la contribution de Medidata, compensée en partie par la baisse organique de 5% liée à l'impact de la pandémie mondiale. Le résultat opérationnel IFRS baisse de 34%, reflétant l'impact de l'amortissement des actifs incorporels acquis à la suite de l'acquisition de Medidata. Il est en hausse de 1% à 620,4 millions d'euros en normes non-IFRS. Le BNPA IFRS dilué s'élève à 0,74 euro, contre 1,13 euro lors de la même période de l'exercice précédent. Le BNPA non-IFRS dilué est en croissance de 4% à 1,76 euro, avec un impact net positif de change d'environ trois centimes. Le groupe a confirmé ses perspectives. Il vise un chiffre d'affaires de 1,05 à 1,08 milliard d'euros au 3ème trimestre 2020 et de 4,51 à 4,56 milliards d'euros sur l'année 2020, une croissance à taux de change constants de +18% à +21% au 3ème trimestre et de +12% à +13% sur l'année, une marge opérationnelle non-IFRS de 26,0% à 26,5% sur le 3ème trimestre et de 29,3% à 29,4% sur l'année, un BNPA non-IFRS 0,75 à 0,80 euro et de 3,70 à 3,75 euros, une croissance du BNPA -4% à +3% et de +1% à +3% Dollar américain.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -2.22%