Dassault : contrat Rafale confirmé avec les Emirats Arabes Unis

(AOF) - Mardi, Dassault Aviation a reçu le premier acompte du contrat portant sur l'acquisition par les Émirats Arabes Unis de 80 Rafale. Ce contrat avait été signé le 3 décembre 2021 pour un montant record d'environ 14 milliards d'euros. " Le Rafale démontre au travers de ses qualités opérationnelles évidentes et de son succès à l'export qu'il est aujourd'hui un véritable ‘game changer' sur la scène géopolitique mondiale et un outil incontesté au service de l'indépendance et de la souveraineté", a déclaré Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe aéronautique centenaire avec plus de 2100 avions civils et 1000 avions militaires en service, livrés depuis 100 ans dans 90 pays ;

- Activité de 7,2 Md€ réalisée à 88 % à l'export, couvrant l’amont (conception et développement) et l’aval (vente et support), des avions de combat Mirage et Rafale aux jets business haut de gamme Falcon et aux drones militaires ;

- Montée en puissance de la défense, à 68 % des ventes, devant les Falcon ;

- Modèle d’affaires « Architecte du futur » assis sur la dualité civil/défense et spécifique par la répartition du bénéfice en 3 parts égales –participation et intéressement aux salariés, dividendes aux actionnaires et impôts à l’Etat ;

- Capital détenu à 62,3 % (76,9 % des droits de vote) par la famille Dassault et à 9,9 % (6,1 % des droits de vote) par Airbus, Eric Trappier étant président-directeur général du conseil d'administration de 9 membres ;

- Bilan sain avec une trésorerie disponible de 4,9 Md€ et 4,9 Md€ de fonds propres.

Enjeux

- Stratégie d’innovation intégrée au modèle économique : R&D autofinancée à 7,6% des revenus et focalisée sur le Falcon 6X, le Falcon 10 X, le standard F4 du Rafale et le SCAF / démarche InnoLab axée sur les plateformes d’intégration des ruptures technologiques avec 3 focus -intelligence artificielle embarquée, prise de décision via data et hydrogène / collaborations et partenariats via le Plan d’études amont « man machine learning » ;

- Stratégie environnementale adhérant aux recommandations du groupe européen ACARE et soutenue par le projet CleanSky, menée dans le cadre du CORAC français et du CleanSky européen et fondée sur 3 piliers : déploiement des outils d'analyse de cycle de vie, technologies et concepts / procédés, dont éco-conception, valorisation à 80 % des déchets, et programme Moliède de matériaux innovants et limitant les impacts environnementaux / réduction des émissions de CO2, après la certification ISO 14001 de tous les sites industriels ;

- Carnet de commandes de 20,1 Md€ et prises de commandes de 12,1 Md€ avec 51 Falcon et de 49 Rafale dont 37 à l’export à fin 2021, renforcées depuis par les commandes de nouveaux Rafale par la Grèce et les Emirats Arabes Unis.

Défis

- Sensibilité à la chaîne d’approvisionnement ;

- Poursuite des avancées dans le CUGE ou Capacité universelle de guerre électronique -Falcon Archange et Albatros pour le renseignement stratégique, avions furtifs nEUROn…- et dans l’Eurodrone avec l’Allemagne, Espagne, France et Italie comme 4 clients de lancement ;

- Avenir du programme SCAF de création d’un avion de combat franco-allemand-espagnol, dont les travaux sont interrompus faute d’un accord avec Airbus Défense & Espace ;

- Suivi du Falcon 6X, lancé en 2021.

Phase de consolidation dans l’aéronautique

La taille des acteurs français est très limitée comparée à celle de leurs concurrents américains. D'où la nécessité de regrouper ces intervenants, permettant ainsi de faire progresser le budget alloué à la recherche et au développement et de faire le poids dans des appels d'offres internationaux. Le fonds d'investissement Aéro Partenaires a été lancé en 2020 pour accompagner ce mouvement. Il a été créé par la société d'investissement Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, avec l'Etat français, Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales. Ce fonds a réalisé plusieurs opérations sur 2021.