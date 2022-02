Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: vente de 42 Rafale à l'Indonésie information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 10:16









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce la signature d'un contrat portant sur la vente de 42 Rafale de dernière génération à l'Indonésie.



L'acquisition des Rafale pour la Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Force Aérienne de l'armée nationale indonésienne) est associée à une solution complète ' clé en main ' incluant l'entraînement des équipages, le soutien logistique pour soutenir l'activité de plusieurs bases aériennes indonésiennes, ainsi qu'un centre d'entraînement composé de deux simulateurs de mission.



Selon Dassault, le Rafale, 'confortera l'Indonésie dans son rôle de puissance régionale majeure'.



'Ce contrat marque le début d'un partenariat de long terme qui se concrétisera par la montée en puissance rapide et concrète de la présence de Dassault Aviation dans le pays', a soulignéEric Trappier, p.d.-g. de Dassault Aviation.





