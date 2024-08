Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Aviation: vente de 12 Rafale à la Serbie information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce la signature, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Belgrade, d'un contrat portant sur la vente de 12 Rafale pour équiper la Force aérienne et la Défense aérienne des Forces armées serbes.



Selon le constructeur d'avions d'affaires et de combat, ce contrat 'reflète l'importance de la relation bilatérale entre la France et la Serbie', et 'confirme, une fois de plus, le Rafale comme vecteur essentiel de souveraineté nationale'.



'Cette décision prise par la Serbie de s'équiper pour la première fois d'un avion Dassault confirme la supériorité opérationnelle du Rafale et son excellente capacité à servir les intérêts souverains d'une nation', déclare son PDG Éric Trappier.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION 196,50 EUR Euronext Paris +1,24%