Dassault Aviation: va faire voler 44 avions au 14 juillet information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 16:53

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que 44 avions Dassault Aviation doivent survoler les Champs-Élysées à l'occasion de la fête nationale, jeudi 14 juillet.



A l'ouverture, la Patrouille de France à 9 Alpha Jet, formation Big Nine. Pour la protection des citoyens français: 1 A330 MRTT, 1 Rafale C et 1 Rafale B.



Pour l'OPEX Barkhane, Chammal : 1 C135, 3 Mirage 2000 D, 1 Mirage 2000 C, 1 Rafale C, 1 Rafale B. Pour la dissuasion : 1 A330 MRTT, 3 Rafale B et 1 Rafale C.



Pour la protection de l'espace aérien : 1 E3F Awacs, 1 Mirage 2000-5, 2 Mirage 2000 C et 1 Rafale B. Pour la police du ciel : 3 Rafale C, 1 Rafale B, 1 Mirage 2000-5 et 2 Rafale C Grèce.



Pour le groupe aérien embarqué : 1 Hawkeye et 8 Rafale M et pour patsimar - opex narcops : 3 ATL2 et 1 Falcon 50 M.