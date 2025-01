Dassault Aviation, Spineguard, Valeo...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Cogra

Le fabricant de granulés de bois livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Dassault Aviation

Dassault Aviation a annoncé la livraison de 21 Rafale (14 France, 7 Export) en 2024, pour une prévision de 20. Le groupe avait livré 13 Rafale (11 France, 2 Export) en 2023. 31 Falcon ont été livrés l'année dernière, pour une prévision de 35, contre 26 Falcon livrés en 2023. S'agissant de sa performance commerciale, Dassault Aviation revendique la commande de 30 Rafale Export contre 60 Rafale (42 France, 18 Export) en 2023. 26 Falcon ont par ailleurs été commandés contre 23 Falcon en 2023.

Pluxee

La société issue de la scission de l'activité services avantages et récompenses du groupe Sodexo communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Spineguard

La medtech Spineguard annonce la conclusion d'un financement obligataire auprès du fonds luxembourgeois, Hexagon Capital Fund, d'un montant maximal d'1 million d'euros et la réception de 100 000 euros pour soutenir la commercialisation de ses deux nouveaux produits munis de la technologie DSG : PediGuard Fileté pour la voie antérieure et PsiFGuard pour la fusion sacro-iliaque. Chaque obligation, d'une valeur nominale de 1 000 euros, arrivera à échéance à l'issue d'une période de 24 mois à compter de sa date d'émission et sera amortie sur une base trimestrielle.

TFF

Le spécialiste des produits d'élevage pour vin et alcools (tonneaux) détaillera ses résultats du premier semestre.

Trigano

Le spécialiste des véhicules de loisirs dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Valeo

Valeo a annoncé ce mardi avec son partenaire californien Zutacore la mise en production commerciale des unités de réutilisation de la chaleur (HRU) et des collecteurs de Valeo, conçus pour s'intégrer à la solution de refroidissement liquide sans eau HyperCool de ZutaCore. Ils saluent "une étape importante dans leurs efforts conjoints pour favoriser le développement de centres de données (datacenter) plus efficaces sur le plan énergétique et plus respectueux de l'environnement".