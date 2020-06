Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : soutien au plan de relance aéronautique Cercle Finance • 09/06/2020 à 14:22









(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Dassault Aviation indique 'soutenir pleinement le plan de relance gouvernemental en faveur de l'industrie aéronautique présenté ce jour au ministère de l'Économie et des Finances'. Ce plan, qui représentera plus de 15 milliards d'euros d'aides, d'investissements et de prêts et garanties, 'apporte une aide cruciale à la chaîne de sous-traitance française durement impactée par la crise liée à la Covid-19', estime le constructeur d'avions.

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris -5.64%