Dassault Aviation : ses statistiques pour l'exercice 2020

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé la livraison de 13 Rafale Export en 2020, en ligne avec ses prévisions, contre 26 en 2019. 34 Falcon ont été livrés, pour une prévision de 30 livraisons, contre 40 en 2019. En 2020, 15 Falcon ont été commandés, contre 40 en 2019. Au 31 décembre 2020, le carnet de commandes inclut 62 Rafale et 34 Falcon, contre 75 Rafale et 53 Falcon au 31 décembre 2019. Oddo table sur 30 livraisons en 2021 avant une reprise dès 2022 avec 40 unités et une accélération supplémentaire au-delà grâce au 6X et NX. L'analyste estime que du côté militaire également, le newsflow devrait être soutenu avec la finalisation de la commande grecque (6 neufs et 12 occasions) dans les prochains jours et des avancées potentielles en Croatie, Indonésie ou Suisse.

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +0.28%