Dassault Aviation: s'envole de 67% sur l'ensemble de l'année information fournie par Cercle Finance • 30/12/2022 à 17:30

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation perd près de 1% ce vendredi à la Bourse de Paris, subissant quelques prises de bénéfices qui ne l'empêchent pas d'afficher une impressionnante envolée boursière de près de 67% sur l'ensemble de l'année 2022.



Le titre n'a cessé d'établir de nouveaux plus hauts en Bourse cette année, à la faveur de solides résultats financiers et de gains de nouveaux contrats.



Bernstein a initié mi-novembre le suivi du titre avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 190 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire avait souligné que les deux moteurs à l'origine de la performance boursière du groupe affichent, l'un comme l'autre, de solides perspectives.



'Dassault Aviation offre aux investisseurs une opportunité rare pour s'exposer à une valeur essentiellement liée à la défense, et pourtant tirée par deux programmes: l'avion militaire Rafale et le jet d'affaires Falcon', avait souligné l'analyste.



Bernstein avait rappelé que le carnet de commandes du Rafale affiche complet jusqu'en 2030, uniquement sur la base des contrats reçus, mais qu'un potentiel haussier pourrait bien émaner de l'arrivée de nouvelles commandes.



Quant aux avions d'affaires, l'activité s'avère 'particulièrement solide' à l'heure actuelle en dépit de la menace d'une récession, avec une demande qui continue de largement dépasser l'offre disponible ' avait rajouté le bureau d'analyses.



Pour Bernstein, Dassault Aviation représente donc un titre 'bien positionné' pour tirer parti de l'environnement actuel.



JPMorgan avait mis également en avant un certain nombre d'éléments porteurs, tels que les bonnes perspectives du marché de la défense, mais aussi le redressement prévu de l'avion d'affaires Falcon ainsi qu'une structure bilantielle jugée 'extrêmement solide'.



Oddo BHF avait aussi réitéré son opinion 'surperformance' fin octobre sur Dassault Aviation et avait ajusté son objectif de cours de 175 à 170 euros, 'uniquement pour refléter les nouveaux paramètres de marché (taux sans risque et prime de risque)'.