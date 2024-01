Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Aviation : ricoche sous 190E, chute de 9% vers 172E information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 10:13









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation ricoche brutalement sous 190E, son zénith de clôture ou intraday des 17 et 26/10, du 21/11/2023 et 12 janvier 2024 : en chute de -9% vers 172E peu après l'ouverture, le titre efface tous ses gains depuis le 4 octobre dernier.

Mais le plus dommageable, c'est la cassure du support ascendant oblique moyen terme qui gravite vers 180E : le risque de rechute sur 165E devient bien réel.





