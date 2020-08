Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : révision des commandes avec la France Cercle Finance • 31/08/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Florence Parly, Ministre des Armées, a annonce hier sur Europe 1 que le gouvernement était en discussion avec la direction de Dassault Aviation pour un éventuel ajustement du calendrier pour la commande de 30 avions Rafale supplémentaire. ' Nous sommes en train d'étudier le meilleur moment pour lancer ces commandes pour assurer non seulement la continuité des activités de l'entreprise Dassault mais aussi de tous ses sous-traitants ' rapporte ce matin Aurel BGC suite à l'intervention de Florence Parly sur Europe 1. Rappelons que le groupe a décidé début avril de suspendre ses objectifs 2020. Il a indiqué qu'il était difficile de prévoir l'impact de la crise en raison des incertitudes quant à son ampleur, son étendue géographique, sa durée et ses conséquences économiques et sociales sur les objectifs 2020 annoncés le 27 février dernier.

