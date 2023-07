Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: résultat net consolidé de 362 ME information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 18:01









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé ajusté est de 2 295 millions d'euros au 1er semestre 2023 contre 3 098 millions d'euros au 1er semestre 2022. La part du chiffre d'affaires à l'export est de 71% au 1er semestre 2023.



Le résultat opérationnel ajusté est de 151 millions d'euros contre 200 millions d'euros au 1er semestre 2022.



Le résultat net consolidé s'inscrit à 362 millions d'euros contre 272 millions d'euros au 1er semestre 2022. La contribution de Thales dans le résultat net du Groupe est de 161 millions d'euros contre 139 millions d'euros au 1er semestre 2022.



Le carnet de commandes consolidé au 30 juin 2023 (établi en conformité avec la norme IFRS 15) est de 34 417 millions d'euros, contre 35 008 millions d'euros au 31 décembre 2022.





