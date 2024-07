Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Aviation: résultat net ajusté semestriel de 442 ME information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 18:31









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation publie un chiffre d'affaires ajusté de 2538 ME au titre du 1er semestre 2024 (contre 2295 millions d'euros au 1er semestre 2023), dont 59% sont réalisés à l'export (vs 71% un an plus tôt).



Dans le détail, le CA Défense Export s'élève à 552 ME au 1er semestre 2024 (vs 851 ME un an plus tôt) et le CA Défense France s'élève à 1 006 ME (vs 617 ME).



Le groupe a enregistre une forte hausse des prises de commandes, celles-ci ayant plus que triplé en un an, passant de 1682 ME (12 Falcon) à 5134 ME (18 Rafale Export et 11 Falcon).



Au 30 juin, le carnet de commandes de Dassault Aviation se porte à 41,1 MdsE avec 223 Rafale (dont 159 à l'export) et 83 Falcon.



Le résultat opérationnel ajusté ressort à 170 ME (vs 151 ME un an plus tôt), pour un résultat net ajusté de 442 ME (vs 405 ME un an plus tôt).



Le groupe pouvait compter sur une trésorerie disponible au 30 juin de 8,78 MdsE contre 7,29 MdsE douze mois plus tôt.



'Dans un contexte difficile avec la supply chain, nos objectifs 2024 demeurent inchangés : chiffre d'affaires en hausse par rapport à celui de 2023, classe 6 milliards d'euros (dont 35 Falcon et 20 Rafale) ', souligne Éric Trappier, Président-Directeur Général de Dassault Aviation.





