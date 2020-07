Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : résultat net ajusté de 87 ME au S1 Cercle Finance • 23/07/2020 à 18:05









(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires ajusté de 2 641 ME au 1er semestre 2020, contre 3 058 ME au 1er semestre 2019. Les prises de commandes du 1er semestre 2020 sont de 984 millions d'euros contre 2 900 millions d'euros au 1er semestre 2019. La part des prises de commandes à l'export est de 80%. Le carnet de commandes consolidé au 30 juin 2020 est de 16 193 millions d'euros contre 17 798 millions d'euros au 31 décembre 2019. Le résultat opérationnel ajusté est de 55 millions d'euros contre 250 millions d'euros. La marge opérationnelle s'établit à 2,1% contre 8,2% au 1er semestre l'an passé. Le résultat net ajusté du 1er semestre 2020 est de 87 millions d'euros contre 286 millions d'euros au 1er semestre 2019. La contribution de Thales dans le résultat net du Groupe est de 58 millions d'euros contre 141 millions d'euros au 1er semestre 2019. La trésorerie disponible du Groupe s'élève à 3 921 millions d'euros, en baisse de 664 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2019.

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris -1.25%