Dassault Aviation: résultat net ajusté 2022 de 830 ME

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est de 6 929 millions d'euros en 2022 contre 7 233 millions d'euros en 2021. La part du chiffre d'affaires à l'Export est de 82%. Le chiffre d'affaires Défense 2022 s'élève à 4 825 millions d'euros contre 5 281 millions d'euros en 2021. Le chiffre d'affaires Falcon 2022 s'élève à 2 104 millions d'euros contre 1 952 millions d'euros en 2021.



Les prises de commandes 2022 sont de 20 954 millions d'euros contre 12 080 millions d'euros en 2021. La part des prises de commandes à l'Export est de 90%.



Les prises de commandes Défense 2022 s'élèvent à 17 510 millions d'euros contre 9 165 millions d'euros en 2021.



Le résultat opérationnel ajusté 2022 est de 572 millions d'euros contre 527 millions d'euros en 2021. Le résultat net ajusté 2022 est de 830 millions d'euros contre 693 millions d'euros en 2021, en hausse de 20%.



Le résultat net consolidé 2022 IFRS est de 716 millions d'euros contre 605 millions d'euros en 2021. La contribution de Thales dans le résultat net du Groupe est de 275 millions d'euros contre 266 millions d'euros en 2021.



' La prévision pour 2023 est de livrer 15 Rafale et 35 Falcon. Le chiffre d'affaires sera en baisse par rapport à celui de 2022. ' a indiqué Éric Trappier, Président-Directeur Général de Dassault Aviation.





