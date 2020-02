Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : résultat net ajusté 2019 de 814 ME (+20%) Cercle Finance • 27/02/2020 à 08:24









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires 2019 s'élève à 7 341 millions d'euros en hausse de 44% par rapport à 2018. Il a été porté par une livraison record de Rafale. La marge opérationnelle ajustée est de 10,4% (13,2% en 2018 y compris l'indemnisation Safran au titre du Silvercrest). Cette marge opérationnelle de 10,4% se compare à une marge opérationnelle 2018 de 9,2% hors indemnisation Safran. Le résultat opérationnel ajusté est de 765 millions d'euros contre 669 millions d'euros en 2018 soit une hausse de 14%. Le résultat net ajusté est de 814 millions d'euros en hausse de 20%, (681 millions d'euros en 2018), soit une marge nette de 11,1% du chiffre d'affaires. Les prises de commandes 2019 sont de 5 693 millions d'euros contre 5 024 millions d'euros en 2018. La part des prises de commandes à l'Export est de 49%. Les prises de commandes Défense 2019 s'élèvent à 3 385 millions d'euros contre 2 710 millions d'euros en 2018. Le carnet de commandes consolidé au 31 décembre 2019 est de 17 798 millions d'euros contre 19 376 millions d'euros au 31 décembre 2018. ' Le groupe prévoit, en 2020, la livraison de 40 Falcon (iso 2019) et de 13 Rafale (vs 26 en 2019) et un chiffre d'affaires en retrait. ' indique Eric Trappier, Président de Dassault Aviation.

Valeurs associées DASSAULT AVIA Euronext Paris 0.00%