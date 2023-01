Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: reprise des livraisons Rafale à la France information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation a annoncé hier que son usine de Mérignac avait livré le Rafale B359 au standard F3R à la Direction générale de l'armement le 29 décembre 2022.



'Cet événement marque la reprise des livraisons Rafale à la France après quatre années d'interruption pour raisons budgétaires', indique Dassault.



Le Rafale B359, destiné à l'armée de l'Air et de l'Espace, fait partie de la commande dite ' tranche 4 ' notifiée en 2009 pour 60 avions.



Il reste 27 Rafale à livrer au titre de la tranche 4, auxquels s'ajoutent 12 Rafale commandés en 2021 par la France pour compenser 12 appareils revendus à la Grèce.

La notification d'une tranche 5 est prévue en 2023.





