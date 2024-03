Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Aviation: repart à l'assaut des 200E information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation (+6% en 48H) repart à l'assaut des 200E et n'est plus qu'à 2,5% de l'objectif : un scénario des plus logiques depuis l'effacement de la résistance oblique long terme des 191/192E, dès les 1er échanges.

la dernière grande oscillation entre 171 et 191E (du 12 au 19/01/2024) induisait une cible de 211E qui semble très accessible vu le momentum des 6 dernières semaines.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +3.09%