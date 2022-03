Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: rechute vers le plancher des 40E information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 14:41









(CercleFinance.com) - L'Allemagne va donc se tourner vers les Etats Unis pour doter son armée de l'air de nouveaux chasseurs !

Dassault Aviation rechute vers le plancher crucial des 40E des 21 au 24 février: l'effet 'méga contrat indonésien' s'estompe déjà.

Une rechute vers le plancher des 36,4E du 12 au 19 mai 2021 ne peut plus être écarté (si cassure des 39,5E en clôture).







