(CercleFinance.com) - Dassault Aviation rechute vers 140E, effaçant d'un coup le terrain repris depuis le 7 juillet: le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 138,3E du 6 juillet, puis le re-test du plancher des 136,8E du 5 juillet.

En cas de rupture, la structure en double-top du 5 juillet induit un risque de correction jusque sur 125E dans un 1er temps puis une possibilité de combler le 'gap' des 119,5E du 24 février 2021.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris -5.02%