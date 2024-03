Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Aviation: réception de 2 Rafale par la DGA information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 16:29









(CercleFinance.com) - La Direction générale de l'armement (DGA) a réceptionné les deux Rafale biplace ' B364 ' et ' B363 ' sur le site de Dassault Aviation à Mérignac (Gironde) annonce le Ministère des Armées.



Premiers Rafale livrés en 2024, le ' B364 ' et le ' B363 ' sont les 13e et 14e exemplaires d'un lot de 40 appareils (tranche 4T2), qui seront tous livrés d'ici fin 2025. 13 livraisons de Rafale supplémentaires sont prévues en 2024.



En fin d'année 2023, une commande pour la 5e tranche de production du programme Rafale a été notifiée aux sociétés Dassault Aviation, Thales, Safran et MBDA. Elle comprend la production de 42 appareils monoplaces, au profit de l'armée de l'Air et de l'Espace, dont les premières livraisons débuteront en 2027.



Depuis 1993, 234 Rafale ont été commandés par la DGA au groupement d'intérêt économique Rafale (constitué des sociétés Dassault Aviation, Safran et Thales), dont 166 livrés à ce jour.





