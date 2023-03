Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: qualification F4.1 pour le Rafale information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le Ministère français des Armées indique que la DGA (direction générale de l'armement) a prononcé, le 13 mars, la qualification du standard F4.1 (première brique du standard F4) de l'avion de combat Rafale construit par Dassault Aviation.



Le standard F4.1 comprend notamment des capacités de combat aérien collaboratif, l'intégration de l'armement AASM 1.000 kg et un renforcement de l'appareil face aux menaces cyber, pour lui permettre de rester au meilleur niveau.



L'ensemble des Rafale français seront progressivement rétrofités à ce nouveau standard. L'expérimentation opérationnelle a débuté le 3 mars et un premier embarquement à bord du porte-avions Charles de Gaulle est prévu dans ce cadre au cours du printemps.





