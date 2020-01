Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : programme Archange notifié par la DGA Cercle Finance • 14/01/2020 à 13:17









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce que la Direction générale de l'armement française a notifié, le 30 décembre dernier, le programme d'avions de renseignement stratégique Archange (Avion de Renseignement à CHArge utile de Nouvelle GEnération). Ce programme reposera sur trois Falcon 8X de Dassault Aviation équipés d'une Capacité universelle de guerre électronique (CUGE) développée par Thales, une commande des deux premiers appareils ayant été notifiée pour équiper l'armée de l'air française. Dernier-né de la gamme Falcon, le triréacteur Falcon 8X dispose de commandes de vol numériques directement issues de l'expérience acquise sur le Mirage 2000 et le Rafale, ainsi que d'un cockpit digital EASy et d'un système de vision combinée FalconEye.

Valeurs associées DASSAULT AVIA Euronext Paris +0.99%