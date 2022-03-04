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Dassault Aviation prévient d'une baisse de son CA en 2022
information fournie par Reuters04/03/2022 à 08:42

    4 mars (Reuters) - Dassault Aviation  AVMD.PA  a annoncé
vendredi à l'occasion de la publication de ses résultats
annuels:
    * LA PRÉVISION POUR 2022 EST DE LIVRER 13 RAFALE ET 35
FALCON
    * LE CHIFFRE D'AFFAIRES SERA EN BAISSE PAR RAPPORT À CELUI
DE 2021
    * PRISES DE COMMANDES EXCEPTIONNELLES DE 100 AVIONS 
    * CA ANNUEL DE EUR 7,23 MDS CONTRE EUR 5,5 MDS IL Y A UN AN
    * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ ANNUEL DE EUR 527 MLNS CONTRE
EUR
261 MLNS IL Y A UN AN
    * RÉSULTAT NET AJUSTÉ ANNUEL DE EUR 693 MLNS CONTRE EUR 396
MLNS
IL Y A UN AN
    * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE PROPOSER À
L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES LA DISTRIBUTION, EN 2022, D'UN
DIVIDENDE DE 2,49n EUR /ACTION CORRESPONDANT À UN MONTANT DE 208
MILLIONS D'EUROS, SOIT UN PAYOUT DE 30%
    * LE TOTAL DES CAPITAUX PROPRES S'ÉTABLIT À EUR 5,3 MDS
D'EUROS AU
31 DÉCEMBRE 2021 CONTRE EUR 4,6 MDS AU 31 DÉCEMBRE 2020
    * CARNET DE COMMANDES AU 31 DÉCEMBRE: EUR 20,72 MDS ; 86
RAFALE ;
55 FALCON
    * OBJECTIFS 2022: LA PRÉVISION POUR 2022 EST DE LIVRER 13
RAFALE
ET 35 FALCON
    * LES PRISES DE COMMANDES 2021 SONT DE EUR 12,08 MDS CONTRE
3,5
MDS EN 2020
    * LES PRISES DE COMMANDES DÉFENSE 2021 S’ÉLÈVENT À EUR 9,2
MDS
CONTRE EUR 1,5 MDS EN 2020
    * LA MARGE OPÉRATIONNELLE S’ÉTABLIT À 7,3% EN 2021 CONTRE
4,8% EN
2020

Texte original sur Eikon  nGNE6yN3BQ
Pour plus de détails, cliquez sur  AM.PA 

 (Gdansk Newsroom)
 ((gdansk.newsroom@thomsonreuters.com; +48 58 7696600;))

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