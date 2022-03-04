Dassault Aviation prévient d'une baisse de son CA en 2022
information fournie par Reuters04/03/2022 à 08:42
4 mars (Reuters) - Dassault Aviation AVMD.PA a annoncé vendredi à l'occasion de la publication de ses résultats annuels: * LA PRÉVISION POUR 2022 EST DE LIVRER 13 RAFALE ET 35 FALCON * LE CHIFFRE D'AFFAIRES SERA EN BAISSE PAR RAPPORT À CELUI DE 2021 * PRISES DE COMMANDES EXCEPTIONNELLES DE 100 AVIONS * CA ANNUEL DE EUR 7,23 MDS CONTRE EUR 5,5 MDS IL Y A UN AN * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ ANNUEL DE EUR 527 MLNS CONTRE EUR 261 MLNS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET AJUSTÉ ANNUEL DE EUR 693 MLNS CONTRE EUR 396 MLNS IL Y A UN AN * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE PROPOSER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES LA DISTRIBUTION, EN 2022, D'UN DIVIDENDE DE 2,49n EUR /ACTION CORRESPONDANT À UN MONTANT DE 208 MILLIONS D'EUROS, SOIT UN PAYOUT DE 30% * LE TOTAL DES CAPITAUX PROPRES S'ÉTABLIT À EUR 5,3 MDS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021 CONTRE EUR 4,6 MDS AU 31 DÉCEMBRE 2020 * CARNET DE COMMANDES AU 31 DÉCEMBRE: EUR 20,72 MDS ; 86 RAFALE ; 55 FALCON * OBJECTIFS 2022: LA PRÉVISION POUR 2022 EST DE LIVRER 13 RAFALE ET 35 FALCON * LES PRISES DE COMMANDES 2021 SONT DE EUR 12,08 MDS CONTRE 3,5 MDS EN 2020 * LES PRISES DE COMMANDES DÉFENSE 2021 S’ÉLÈVENT À EUR 9,2 MDS CONTRE EUR 1,5 MDS EN 2020 * LA MARGE OPÉRATIONNELLE S’ÉTABLIT À 7,3% EN 2021 CONTRE 4,8% EN 2020 Texte original sur Eikon nGNE6yN3BQ Pour plus de détails, cliquez sur AM.PA (Gdansk Newsroom) ((gdansk.newsroom@thomsonreuters.com; +48 58 7696600;))
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