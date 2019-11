Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : présentation au Dubaï Airshow 2019 Cercle Finance • 15/11/2019 à 11:26









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce sa participation à l'édition 2019 du Dubaï Airshow, du 17 au 21 novembre. Le groupe présentera un Falcon 8X, un Falcon 900LX et une maquette échelle 1 de la cabine du futur Falcon 6X. Un Rafale C est présenté en vol par l'armée de l'Air française. La Patrouille de France, équipée d'Alpha Jet produits par Dassault Aviation, participe au show. Dassault Aviation est partenaire depuis plus de 40 ans de l'armée de l'Air des Emirats arabes unis. ' Dubaï est l'un des points clés du réseau de maintenance Falcon au Moyen-Orient ; ce réseau est en train de se renforcer suite à l'acquisition par Dassault Aviation des activités MRO d'ExecuJet ' indique le groupe.

