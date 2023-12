Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: plombé par une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 13:13









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation recule de 3%, soit l'une des plus fortes baisses du SBF120, sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre du constructeur aéronautique, avec un objectif de cours ramené de 214 à 201 euros.



Le bureau d'études réduit de 6% en moyenne ses estimations d'EBIT sur les quatre prochaines années, mettant en avant un état toujours très perturbé de la supply chain pour le Falcon avec un risque de contagion sur la production du Rafale.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris -2.16%