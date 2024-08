Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Aviation: petit gap sous les 193E information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Après une forte remontée depuis les 162,2E du 23 juillet, Dassault Aviation reprend son souffle après avoir tutoyé les 195E, ouvrant au passage un petit gap sous les 193E, et pourrait chercher du soutien vers le palier des 186E.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION 190,90 EUR Euronext Paris -1,19%