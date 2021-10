Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : participe au NBAA-BACE à Las Vegas information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 13:20









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation met en avant trois avions clés à l'aéroport d'Henderson pendant la convention NBAA-BACE, qui débute le 12 octobre à Las Vegas. Dassault Aviation exposera pour la première fois une maquette grandeur nature de la cabine du Falcon 10X. ' Capable de parcourir 7500 nm (13 890 km), cet appareil est le plus moderne et le plus grand avion d'affaires dédié sur le marché, avec une cabine offrant une hauteur sous plafond de 2,03 m et une largeur de 2,77 m ' indique le groupe. Le tout-nouveau Falcon 6X sera également représenté par la maquette grandeur nature de la cabine. Le Falcon 8X ultra long-courrier, actuel vaisseau-amiral de l'entreprise, arrive aussi à Las Vegas

