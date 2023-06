Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: participation au Salon du Bourget information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 13:25









(CercleFinance.com) - A l'approche du Salon du Bourget, qui se tiendra du 19 au 25 juin, Dassault Aviation indique que son stand exposera des maquettes de ses avions sous un écran vidéo géant, et qu'un espace 'Rafale Experience' permettra aux visiteurs de vivre un vol en réalité virtuelle.



Le statique mettra à l'honneur le Rafale, les Falcon 8X, 6X et 2000LXS, ainsi que les maquettes échelle 1 du NGF et de la cabine du Falcon 10X. Il disposera aussi d'un bâtiment dédié aux solutions de combat aérien collaboratif et aux prestations pour le soutien client.



La démonstration en vol du Rafale sera assurée par l'armée de l'Air, et celle du Falcon 6X par les pilotes d'essais du groupe. Dassault Aviation sera également présent au Paris Air Lab, espace de découverte dédié à l'innovation.





