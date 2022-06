Dassault Aviation: Oddo relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 15:38

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Dassault Aviation, avec un objectif de cours relevé de 170 à 175 euros.



Le bureau d'analyses table sur un 1er semestre 2022 'solide'avec un résultat opérationnel de 210 ME (+20%) pour un CA de 2.9 MdE, notamment porté par la livraison de 12 Falcon (vs. 6 au S1 2021).



'Nous pensons que les prises de commande Falcon seront dynamiques après 26 commandes au S2 2021 et 25 au S1 2021' poursuit le broker.



Oddo estime néanmoins que 'la prévision semestrielle de FCF est particulièrement ardue' mais qu'avec les premiers versements d'acomptes des EAU et de la Grèce ainsi que la vigueur du marché civil, il devrait atteindre 1.2 MdE', en 2022, puis 4,8 MdsE sur la période de 2022-25.



Dans ce contexte, le décalage d'environ 6 mois de l'entrée en service du 6X conduit Oddo à réduire de 25% son estimation d'EBIT 2023 en raison de la poursuite des dépenses de R&D sur le programme (estimées à 150 ME) et à des livraisons plus dilutives des premiers appareils. 'Nous voyons ce retard comme un pur élément exceptionnel', souligne toutefois le bureau d'analyses.



Selon Oddo, les deux moteurs, civils et militaires, de Dassault Aviation sont désormais allumés, ce qui doit permettre au titre de poursuivre son parcours après une hausse de près de 60% depuis le début de l'année.