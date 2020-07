Dassault Aviation : Oddo confirme son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que Dassault Aviation a publié hier soir un 1er semestre 2020 meilleur qu'attendu avec un résultat opérationnel ajusté de 55 ME (Oddo BHF : 2 ME, S1 2019 : 250 ME) grâce à des ventes finalement plus dynamiques que prévu à 2 641 ME avec la livraison de 7 Rafale Export et 16 Falcon (contre 5 et 13 anticipés respectivement).

Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 1 050 E.

' La trésorerie nette ressort à 3.9 MdE, en baisse de 664 ME par rapport au 31/12/19 en raison de la consommation des avances sur contrat Rafale export (293 ME) et de la hausse des stocks et en-cours (191 ME) '.

' En guise de guidance, la société indique tabler en 2020 sur la livraison de 30 Falcon (contre 40 précédemment) et de 13 Rafale à l'export, niveaux qui ressortent en ligne avec nos estimations ' indique Oddo.

' Même si la visibilité de l'activité Falcon reste faible, la valorisation est toujours impossible à justifier à nos yeux. Le cours actuel valorise implicitement les deux activités à -0.1 MdE, montant obtenu en déduisant de la capitalisation de Dassault Aviation, la participation dans Thales (cours spot sans décote) et la trésorerie nette ajustée de l'excès de prépaiements ' rajoute le bureau d'analyses.