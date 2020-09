Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : nouvelle commande de Rafale de la Grèce Cercle Finance • 14/09/2020 à 08:18









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation a annoncé vendredi soir que la Grèce allait faire l'acquisition de 18 Rafale, pour équiper son armée de l'air. 'Cette annonce illustre la solidité du partenariat qui lie depuis plus de quarante-cinq ans l'armée de l'air grecque et Dassault Aviation, et témoigne de la pérennité de la relation stratégique entre la Grèce et la France', commente le groupe. La Grèce avait commandé à Dassault Aviation 40 Mirage F1 en 1974, puis 40 Mirage 2000 en 1985 et enfin 15 Mirage 2000-5 en l'an 2000.

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +9.33%