Dassault Aviation : nouveau site de pyrotechnie en Gironde

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce l'inauguration de ses nouvelles installations pyrotechniques sur son site de Martignas-sur-Jalle (Gironde), regroupant ainsi les activités pyrotechniques du groupe qui étaient auparavant basées à Argenteuil et Poitiers. Un bâtiment en forme de tripode de 2.500 m2 est destiné à la production de produits longs, à la fabrication de pyromécanismes et d'initiateurs, et aux activités d'études et aux laboratoires d'essais. Une soute est prévue pour le stockage en sécurité des composants explosifs. 'La pyrotechnie est un élément clé pour la sécurité des pilotes d'avions de chasse. Elle permet la transmission instantanée de l'ordre d'éjection et fragilise la verrière à travers laquelle doit passer le siège éjectable', souligne le constructeur aéronautique.

Valeurs associées DASSAULT AVIA Euronext Paris 0.00%