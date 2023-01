Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: nouveau pullback sous 166E information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation subit un nouveau pullback sous 166E (1er test le 22/12/2022 en intraday) et retombe vers 154,6E, clôture du 17 janvier.

La correction pourrait se poursuivre en direction de la zone d'accumulation des 152E du 5 au 16 janvier 2023.





