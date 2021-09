Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : nominal divisé par dix vendredi information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 13:37









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation confirme que la division par 10 de la valeur nominale de son action, approuvée lors de l'AGE réunie le 11 mai dernier, sera effective le 1er octobre. Le nombre d'actions en circulation sera alors décuplé. A l'ouverture de la Bourse vendredi prochain, chaque actionnaire se verra ainsi remettre, en échange de chacune des actions actuelles, 10 nouvelles actions d'une valeur divisée par 10. Le nouveau code ISIN de l'action Dassault Aviation sera FR0014004L86. Le constructeur aéronautique explique que cette opération 'permettra d'aligner la valeur de l'action sur celles des autres actions comparables des entreprises du secteur, d'accroître la liquidité du titre et de favoriser son accessibilité aux particuliers'.

