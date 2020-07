Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : les prévisions d'un analyste Cercle Finance • 27/07/2020 à 16:25









(CercleFinance.com) - Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 1 275 E (au lieu de 1300 E). ' Crédit Suisse n'apporte aucun changement important aux prévisions 2020. Nous avons réduit le nombre des livraisons de Falcon en 2020 à 30 (en ligne avec les prévisions) contre 35 auparavant. Ceci est compensé par le transfert de 2 avions de combat Rafale de 2021 à 2020, car il ne semble pas y avoir de retards sur les livraisons ' indique le bureau d'analyses. ' Nous augmentons légèrement la R&D en 2020 à 590 millions d'euros (contre 575 millions d'euros), ce qui nous conduit à un résultat opérationnel quasiment inchangé cette année. Une réduction significative des bénéfices 2021 est due à des attentes de R&D plus élevées '. ' Nous avons également sous-estimé le rythme de développement du nouveau Falcon NX ce qui devrait propulser la R&D à un pic en 2021. Cela conduit à une augmentation de nos prévisions de R&D cette année à 685 millions d'euros (530 millions d'euros auparavant) ' rajoute Crédit Suisse.

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris -4.99%