DASSAULT AVIATION : les livraisons de Falcon déçoivent en 2019

(AOF) - Dassault Aviation a fait part mardi de ses prises de commandes et livraisons au titre de l'année 2019. Concernant les livraisons, 40 Falcon neufs ont été livrés l'an dernier, contre 41 en 2018. « Alors que nous avions prévu 45 livraisons de Falcon en 2019 nous avons dû faire face à un marché difficile », explique le groupe.

En parallèle, 26 Rafale Export ont été livrés en 2019, un chiffre en ligne avec les prévisions de la société, contre 12 Rafale (9 Export et 3 France) en 2018.

S'agissant des prises de commandes, le groupe indique que 40 Falcon neufs ont été commandés en 2019 contre 42 en 2018.

Enfin, Dassault Aviation précise qu'au 31 décembre 2019, le carnet de commandes inclut 75 Rafale (47 Export et 28 France) et 53 Falcon, contre 101 Rafale (73 Export et 28 France) et 53 Falcon au 31 décembre 2018.

Vers 9h20, le titre Dassault Aviation recule de 3,50% à 1 132 euros.