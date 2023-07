Dassault Aviation: les analystes restent à l'achat information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 15:55

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 2 295 millions d'euros au 1er semestre 2023 contre 3 098 millions d'euros au 1er semestre 2022.



Le résultat net consolidé s'est inscrit à 362 millions d'euros contre 272 millions d'euros au 1er semestre 2022.



Suite à l'annonce de ces chiffres, Stifel maintient sa note d'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 240 euros.



Après les résultats publiés hier soir, l'analyste estime que ' les résultats de l'avionneur français pour le premier semestre 2023 peuvent sembler décevant '.



Et de souligner que l'entreprise a pris peu de commandes, livré très peu d'avions, enregistré une baisse de 26 % de son chiffre d'affaires et a consommé près de 2 milliards d'euros de trésorerie.



' En réalité, ces chiffres reflètent la montée en puissance de la production et sont, selon nous le prélude au décollage des ventes. Les prises de commandes devraient fortement rebondir au second semestre, portant le carnet de commandes à 8 ans de chiffre d'affaires ', estime Stifel.



Dans ce contexte, le broker anticipe une hausse du BPA. 'Nous estimons que d'ici la fin de l'année le carnet de commandes devrait totaliser plus de 230 Rafale et près de 90 jets Falcon ', conclut le bureau d'analyses.



Oddo BHF maintient également sa note de surperformance sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 205 à 214 euros.



Dassault Aviation a publié un résultat semestriel 9% inférieur aux attentes d'Oddo BHF au niveau du résultat opérationnel et 2% en-deçà du consensus VA, essentiellement en raison d'un décalage des livraisons sur le 2e semestre 2023.



' Cette légère déception sur l'EBIT du S1 2023 est largement compensée par la confirmation de la guidance de livraisons de 35 Falcon et 15 Rafale sur l'ensemble de 2023, avec une forte concentration sur le S2 ainsi que par des produits financiers largement supérieurs à nos attentes ', nuance l'analyste.



Ainsi, à la suite de cette publication, Oddo BHF relève de 9,9%/8,3%/8,6% respectivement sa séquence de BPA 2023/24/25.



Deutsche Bank a annoncé dans sa dernière analyse avoir relevé son objectif de cours sur la valeur de 200 à 209 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



'Il existe encore du potentiel pour que Dassault scelle de nouveaux contrats à l'export pour le Rafale', ajoute DB, qui souligne que de bonnes surprises pourraient se répercuter au niveau du flux de trésorerie disponible (FCF) de la société.