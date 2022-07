Dassault Aviation: les analystes réitèrent leurs conseils information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 15:23

(CercleFinance.com) - Deux analystes ont confirmé ce matin leurs recommandations positives sur la valeur après l'annonce des chiffres du 1er semestre 2022.



Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 170 euros sur Dassault Aviation, jugeant que les résultats du premier semestre du constructeur aéronautique 'sont bons dans l'ensemble'.



'Ils font ressortir un dépassement de 7% du consensus pour le 'résultat opérationnel ajusté', soutenu principalement par les revenus de défense en France, ainsi qu'un très large dépassement des attentes de FCF, et des objectifs inchangés', note le broker.



'Le consensus d'EBIT annuel nous parait très atteignable, même après prise en compte des risques sur la chaîne d'approvisionnement. Les commandes de Falcon sont très fortes, renforçant le tableau d'une demande élevée en avions d'affaires', poursuit-il.



Oddo estime de son côté que la bonne surprise de la publication vient incontestablement des prises de commandes.



' D'une part sur le Falcon, avec 41 avions (nets des annulations de clients russes, alors que nous attendions 30 appareils). Et d'autre part sur le militaire. Ici, ce n'est pas le chiffre de 86 Rafale qui était déjà connu mais bien les commentaires du CEO lors de la conférence qui peuvent apporter un supplément d'optimisme. Eric Trappier a ainsi déclaré que de nombreux prospects étaient en cours de discussion ' indique le bureau d'analyses.



' Le S1 2022 publié hier soir ressort au-delà des attentes du consensus mais légèrement en retrait par rapport à nos estimations. Le résultat opérationnel s'établit à 200 ME (Oddo BHF : 210 ME, Consensus VA : 187 ME), en hausse de 15%, pour un CA stable de 3 098 ME, soit une marge de 6.5% (+83pb) ' rajoute Oddo.



Suite à cette publication, l'analyste réitère son opinion à Surperformance avec un objectif de cours de 175 E.