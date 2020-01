Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : léger repli, un analyse abaisse sa cible Cercle Finance • 08/01/2020 à 17:22









(CercleFinance.com) - Le titre est en légère baisse alors que les analystes d'Oddo ont révisé à la baisse leur objectif de cours. Dassault Aviation a dévoilé ses statistiques pour l'exercice 2019 avec d'un côté, une activité militaire ressortant en ligne avec les attentes d'Oddo grâce à la livraison de 26 Rafale contre 12 en 2018. Le bureau d'analyses souligne une claire déception sur le civil. ' Seulement 40 Falcon (contre 41 en 2018) ont été livrés contre notre attente (et la guidance officielle) de 45 '. ' Cette publication nous amène à adopter un ton plus prudent concernant les livraisons de Falcon avant que l'entrée en service du 6X ainsi que du nouvel appareil (NX ?) puisse amorcer un cycle produit plus favorable ' indique Oddo. Les analystes anticipent désormais la livraison de 42 unités en 2020, 46 en 2021 et une montée progressive à 49 en 2022 portée par les premières livraisons de 6X et l'atteinte du seuil de 50 en 2023 seulement. ' Cet ajustement se traduit par une réduction de nos estimations de BPA de 6% en 2020, 7.6% en 2021 et 10% en 2022 '. ' L'ajustement de nos estimations nous amène à réduire notre objectif de cours de 1 720 E à 1 550 E '. Oddo confirme également son conseil à l'achat sur la valeur.

