Dassault Aviation: le titre pâtit de livraisons décevantes

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation a annoncé vendredi avoir livré l'an dernier 13 avions Rafale et 26 jets Falcon, des chiffres inférieurs à ses objectifs qui faisaient chuter le titre de plus de 6% lundi matin à la Bourse de Paris.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF évoquent 'un cru 2023 décevant', rappelant que le constructeur aéronautique s'était donné comme objectifs des livraisons de 15 Rafale et de 35 Falcon.



'Ces chiffres sont décevants car ils ressortent en-deçà des objectifs fixés par la société mais aussi en retrait par rapport aux volumes livrés en 2022', souligne la société de Bourse.



A titre de comparaison, le groupe avait livré 14 Rafale, 13 neuf à l'exportation, ainsi que 32 Falcon.



Oddo, qui avait dégradé sa recommandation au mois de décembre, réitère son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 201 euros, tout en soulignant que les prises de commandes de Falcon se sont également également avérées décevantes avec 23 appareils commandés en 2023, contre 64 en 2022.



'Le rebond que nous avions prévu pour la fin d'année ne s'est pas matérialisé, du fait des contraintes d'approvisionnement qui continue de pénaliser la production du Falcon', renchérit Deutsche Bank.



Le bureau d'études se montre tout particulièrement préoccupé par la chute de 65% enregistrée par les commandes du Falcon, là où les concurrents américains du groupe voient leur carnet de commandes s'étoffer dans les avions d'affaires.



Au 31 décembre 2023, le carnet de commandes incluait 211 Rafale contre 164 avions un an plus tôt ainsi que 84 Falcon, à comparer avec 87 appareils au 31 décembre 2022.



Si Deutsche Bank juge la performance du Rafale 'solide', il explique que la sous-performance du Falcon le conduit à abaisser ses prévisions de résultats, à ramener son objectif de cours de 216 à 199 euros et à dégrader sa recommandation à 'conserver', contre 'achat' précédemment.



Vers 9h30, le titre lâchait 6,2%, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120 derrière Atos (-11%).





